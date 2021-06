Maltempo: asilo allagato a Milano, bambini evacuati

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - "È stata una brutta avventura, ma poteva diventare una - ennesima - tragedia legata all'insicurezza dell'edilizia scolastica italiana" scrivono le mamme di alcuni dei circa 90 bambini della scuola d'infanzia Gattamelata, che ieri, mentre su Milano si scaricava un forte temporale, sono stati evacuati dall'asilo. I moduli prefabbricati, infatti, si sono allagati, con conseguente intervento dei vigili del fuoco.

"Nel giro di pochi minuti, infatti, l'acqua - scrivono le mamme - è iniziata a entrare da finestre, lucernari, condizionatori e intersezioni del tetto; una vera e propria cascata che, in breve, ha allagato di alcuni centimetri i pavimenti e ha distrutto materiali, attrezzatura elettronica e lavori dei bambini. Nella concitazione della situazione, con i bambini spaventati e in preda al pianto, e visti i reali timori di un cortocircuito all'impianto elettrico, si è deciso per l'evacuazione e, sempre sotto la pioggia scrosciante, i piccoli, dai 3 anni ai 5, sono usciti in strada accompagnati dai Vigili del fuoco giunti sul posto".

"Superato, almeno in parte, lo spavento, resta, però - prosegue la lettera dei genitori -, la rabbia per una situazione di disagio e insicurezza che si protrae ormai da 7 anni; nel 2015, infatti, la scuola dell'infanzia fu chiusa per lavori di sistemazione del tetto e da allora, tra imprese fallite e ritardi non meglio specificati, i bambini sono rimasti senza scuola. I prefabbricati, su cui già alcuni genitori avevano mostrato delle perplessità per quanto riguarda la sicurezza e l'assenza di alcuni locali importanti (mensa, sala nanna, stanza Covid), erano stati consegnati dal Comune a ottobre 2020 e presentanti come una soluzione temporanea in vista della chiusura, di lì a poco, dei lavori di ristrutturazione della scuola". (ANSA).