COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Pe l'uscita dalla pandemia "siamo sulla buona strada, ma non ancora al traguardo" ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico all'Università Statale di Milano. Ma intanto "la Lombardia corre: penso che - ha spiegato il vicepresidente Letizia Moratti - saremo la prima Regione a raggiungere l'immunità di comunità". "Il rigore e la prudenza che ci sono stati finora hanno pagato e ci hanno fatto avere numeri così buoni che la prossima settimana ci permetteranno di andare in zona bianca - ha aggiunto -. Credo che ci voglia sempre prudenza e responsabilità collettiva, ora si tratta di avere responsabilità individuale ma sono certa che sicuramente tutti saranno prudenti".

"Milano e l'Italia devono inaugurare una nuova stagione coniugando salute e lavoro": è invece l'invito del sindaco di Milano Giuseppe Sala, fatto all'inaugurazione della nuova area imbarchi di Linate. "Passo dopo passo - ha aggiunto - Milano e l'Italia ripartono, la campagna del governo Draghi ha ridotto sensibilmente il dolore dei contagi e dei decessi ma la devastazione prodotta dal virus è ancora molto profonda". "Ai milanesi dico diamoci da fare, riprendiamoci il nostro ruolo, facciamolo con tanto senso di responsabilità perché non ne siamo fuori, con impegno, con comportamenti giusti e con un filo di tolleranza. Non esiste la perfezione - ha concluso Sala - ma esiste una comunità che si muove insieme, che si aiuta e che ha voglia di tornare a essere la guida del paese".

Sul fronte vaccini, dal 28 giugno la seconda dose sarà proposta dal portale per la prenotazione di Regione Lombardia.

Per quanto riguarda Pfizer Biontech, potrà essere prenotata tra il ventunesimo e il quarantaduesimo giorno dalle prima somministrazione. Quelli di Moderna, tra il ventottesimo e il quarantaduesimo giorno come data massima, come da Scheda Tecnica del vaccino.

Intanto la Commissione regionale d'inchiesta sul Covid in Lombardia ha bocciato la proposta delle minoranze di estendere il raggio d'azione dell'organismo alla seconda e terza ondata, accadute dopo la formulazione del piano d'azione della commissione. (ANSA).