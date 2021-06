Bullismo su coetanea, condannata a dieci mesi

(ANSA) - BRESCIA, 08 GIU - Doveva essere uno scherzo. O almeno così hanno pensato quattro ragazzine che in discoteca avevano accerchiato una coetanea accusata di aver portato via il fidanzato ad una di loro. Si è trasformata in una vicenda di bullismo al femminile, approdata in tribunale a Brescia con la pesante accusa di violenza sessuale di gruppo.

Protagoniste quattro ragazze, tre minorenni all'epoca dei fatti e una maggiorenne da pochi mesi. Le prime sono già state giudicate dal tribunale dei minori e hanno archiviato il caso con la messa alla prova. L'unica maggiorenne è stata invece condannata dalla prima sezione penale a dieci mesi. Il pm aveva chiesto un anno e quattro mesi.

"E' stata una situazione imbarazzante, l'ennesimo atto di bullismo subito da quelle ragazze" ha raccontato in aula la vittima. "Quella sera in discoteca, mi hanno accerchiata e messo le mani addosso", ha spiegato la vittima, che oggi ha 22 anni.

"So che nel loro gesto non c'era una finalità sessuale, ma ero terrorizzate da questa ragazze" ha aggiunto.

L'unica imputata odierna non ha negato i fatti. "É stato però solo uno scherzo. Di cattivo gusto certo, e non pensavo che potesse denunciarci. Le avevo anche subito chiesto scusa" ha spiegato nel corso della sua deposizione. "Sono stati atti indesiderati e anche se non c'era un fine sessuale non possiamo non considerare quanto accaduto una violenza sessuale di gruppo" ha spiegato il pm che ha chiesto e ottenuto la condanna. (ANSA).