Vaccini: Moratti, oltre 6,6mln dosi, 40% adesione 12-29 anni

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - "Abbiamo un totale di somministrazione delle prime dosi che supera i 6,6 milioni, ci stiamo rapidamente avvicinando alla immunità di comunità e abbiamo messo in sicurezza le fasce più fragili" ma "siamo molto soddisfatti anche dalla campagna dei giovani 12-29 anni perché la percentuale di adesione sulla popolazione a oggi è del 40% quindi una percentuale alta". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervenendo all'inaugurazione del centro vaccinale del gruppo Unipol a Milano.

I livelli di adesione "dimostrano quanto i giovani abbiano capito l'importanza della vaccinazione sia per se stessi, perché consentirà loro di muoversi più liberamente e di essere più liberi nelle relazioni sociali, ma anche di poter riprendere in sicurezza delle scuole quando ci sarà il ritorno a scuola", ha detto Moratti. "Questo sarà importante anche per i genitori che lavorano che potranno sapere che, avendo i loro figli vaccinati, hanno la possibilità di avere i figli a scuola in presenza non in Dad e quindi anche per loro sarà più facile conciliare la vita lavorativa con la vita di famiglia". "Ci auguriamo che" questa percentuale di adesione "cresca", "le prenotazioni sono scattate da poco e quindi è una percentuale alta che fa davvero ben sperare per un autunno più sereno e una vita normale". (ANSA).