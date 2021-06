Torna Prix Italia: Foa, promotori di rinascimento culturale

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - "Questo evento è anche l'occasione per ribadire che l'Italia vuole essere il Paese che ripropone un rinascimento culturale, ripropone il piacere di vivere le bellezze, culturali e artistiche del nostro Paese, e grazie al Prix Italia, che gode di un prestigio e di una visibilità internazionali notevolissimi, vogliamo essere i promotori di questo rinascimento". Lo ha detto il presidente della Rai Marcello Foa, presentando la 73/a edizione del Prix Italia, il concorso internazionale organizzato dalla Rai per programmi di qualità radio, tv e web, in calendario dal14 al 18 giugno a Milano.

Cinque giorni di anteprime, incontri, dibattiti, in presenza e online, per ripartire proprio dalla cultura, al centro di questa nuova edizione dal tema: "Rebuilding Culture and Entertainment: Media's Role for a New Start". Le adesioni al concorso sono state, come hanno sottolineato gli organizzatori al di là di ogni aspettativa considerando il momento di emergenza sanitaria: 241 programmi in concorso nelle sezioni radio, tv e web, presentati da 56 organismi di 33 Paesi e valutati da 66 giurati, in rappresentanza di 43 broadcaster da 29 Paesi. Tra i partecipanti dell'edizione 2021, significativo anche il rientro della principale emittente pubblica della Russia, Russia Television and Radio (Rtr), membro del Prix Italia dal 1974 e assente dal Concorso TV dal 2003, che partecipa con 3 programmi televisivi; e di Mediaset, membro dal 1996 e assente dal 2015, ora in concorso con 3 programmi televisivi e un giurato. Dopo due anni di pausa, torna a partecipare anche Radio 24 - Il Sole 24 Ore, membro del Prix Italia dal 2010 e vincitore del Concorso Radio mentre per il Concorso TV gareggia per la prima volta la principale emittente pubblica dell'Argentina (RTA).

Cerimonia di apertura, lunedì 14 giugno alle 11, al Teatro alla Scala, con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro della Cultura Dario Franceschini, il residente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco Giuseppe Sala, Marcello Foa e il presidente Prix Italia, Graham Ellis. (ANSA).