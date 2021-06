Teatro: debutta Billi Red, festival lavoratori spettacolo

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Un festival organizzato da lavoratrici e lavoratori dello spettacolo dal vivo, per dare - viene spiegato dai promotori - un senso profondo al tempo sospeso vissuto dal settore dal febbraio del 2020 e rimettere la professionalità al centro del dibattito culturale e politico. E' il Billi Red Festival, che da oggi al 13 giugno propone 9 spettacoli dal vivo e due laboratori per bambini e ragazzi in sette quartieri milanesi.

Tanti gli artisti coinvolti, da Roberta Paolini a Riccardo dell'Orfano e Marta Pistocchi della Compagnia 4gatti, in spettacoli e concerti che si svolgeranno presso Arci Bellezza (quartiere Vigentino), Teatro Rosetum (zona De Angeli), Villaggio Barona, Arci La Scighera (Bovisa), Arci Corvetto, Arci Pessina (Chiaravalle), e presso il Parco Trotter (viale Padova).

Il festival è promosso dal Comitato Generiamo Cultura, nato in seno al Coordinamento Spettacolo Lombardia, ed è accompagnato da una raccolta fondi per la sua realizzazione. (ANSA).