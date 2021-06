Salone Mobile: al supersalone The Lost Graduation Show

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Quasi 300 scuole di design in 59 Paesi hanno già ricevuto l'open call per la partecipazione a The Lost Graduation Show, il progetto espositivo curato dalla scrittrice di design Anniina Koivu per il "supersalone", l'evento speciale organizzato a settembre dal Salone del Mobile.Milano.

The Lost Graduation Show sarà una grande mostra che toccherà tutti i settori del furniture design ma non solo, dando la possibilità agli studenti laureatesi nel corso del 2020/21 di presentare al pubblico i propri progetti. Incursioni nel mondo della mobilità, del design inclusivo, medico e sportivo, della ricerca sui materiali e sulla sostenibilità del progetto racconteranno lo stato dell'arte di un intero settore.

Oltre all'esposizione fisica, una piattaforma digitale ospiterà tutte le opere selezionate, mentre una giuria di esperti internazionali valuterà i progetti presentati e premierà i migliori in ogni categoria. (ANSA).