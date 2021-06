Moda: Armani veste le nozze di Luca Argentero

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Giorgio Armani ha vestito le nozze di Cristina Marino e Luca Argentero, che si sono tenute sabato 5 giugno. Gli sposi hanno infatti indossato abiti delle collezioni Giorgio Armani.

La sposa aveva un abito bianco in pizzo macramé della collezione Giorgio Armani Privé, creato appositamente per lei, mentre l'attore ha scelto di indossare un abito classico tre pezzi blu Giorgio Armani Made to Measure. (ANSA).