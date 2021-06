Lombardia: rimborsato bollo auto 2020 ad agenti di commercio

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Regione Lombardia risarcirà il bollo auto pagato nel 2020 agli intermediari di commercio come sostegno ai mancati introiti e al calo di fatturato, dovuti alle limitazioni dalla pandemia. "Si tratta di un ulteriore sostegno alle imprese lombarde a supporto di uno specifico settore - ha detto l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi -. Con questa misura abbiamo concretizzato l'impegno assunto dalla Giunta in condivisione con il Consiglio regionale".

La misura approvata dall'esecutivo lombardo è finalizzata a sostenere gli intermediari del commercio con sede in Lombardia attraverso un contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata dagli stessi agenti nel 2020. Il sostegno sarà disponibile per le microimprese iscritte e attive al Registro delle imprese.

Saranno interessati gli intermediari del commercio, gli intermediari di autovetture e di autoveicoli leggeri, di altri autoveicoli, di parti ed accessori di autoveicoli, di motocicli e ciclomotori e di parti ed accessori per motocicli e ciclomotori. (ANSA).