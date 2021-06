Grignani live per 25 anni 'La fabbrica di plastica'

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Per i 25 anni del suo secondo e fortunato album La Fabbrica di Plastica, pubblicato il 20 maggio 1996 su etichetta Polygram, Gianluca Grignani sarà in concerto il 29 gennaio 2022 al Mediolanum Forum di Assago, come comunica Barley Arts. Nel live, il cantautore e rocker proporrà l'esecuzione integrale del disco e tutti i suoi grandi successi. I biglietti per lo show saranno in vendita dalle 10 di martedì 8 giugno, sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. (ANSA).