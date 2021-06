Armani/Casa firma le nuove Moscow Residences

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Giorgio Armani e la società russa di sviluppo immobiliare Vos'hod hanno stipulato un accordo di partnership per dar vita al progetto residenziale 'Armani/Casa Moscow Residences', che sorgerà a Mosca, a pochi passi dalla Galleria Statale d'Arte Tretyakov.

L'Interior Design Studio di Armani/Casa, sotto la supervisione di Giorgio Armani, progetterà gli interni delle 26 residenze e delle aree comuni. "La mia idea di lifestyle - spiega Armani - trova la sua realizzazione finale nei progetti di housing dove non solo immagino gli arredi ma, in collaborazione con esperti di sviluppo immobiliare come Vos'hod, definisco proprio gli spazi. Mai come oggi la casa è il nucleo centrale delle nostre vite, il posto che ci rispecchia e rappresenta. Questo nuovo progetto a Mosca mi rende orgoglioso di portare la mia visione del vivere in un luogo ricco di storia e di cultura. La prospettiva è offrire un punto di vista personale sull'abitare, nel segno dell'eleganza senza tempo".

