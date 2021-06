Lombardia: in mostra il meglio del design per Expo Dubai

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Saranno in mostra nello Spazio Esposizioni Temporanee di Regione Lombardia da domani al 10 settembre, per poi essere allestiti negli Emirati Arabi, i progetti vincitori della "Design Competition Expo Dubai 2020".

Il concorso, promosso da Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano e Unioncamere Lombardia e destinato a giovani designer under 35, aveva lo scopo di selezionare le migliori realizzazioni tra le tante presentate, attraverso il giudizio di una giuria di esperti internazionali, per poi esporre i progetti vincitori in occasione di Expo Dubai 2020, posticipata ad ottobre 2021 a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19.

In mostra, una serie di soluzioni innovative realizzate dai giovani designer in collaborazione con le aziende lombarde, che hanno interpretato in modo originale il tema di Expo "Connecting minds, Creating the future", sviluppandolo dal punto di vista della sostenibilità, della mobilità e dell'opportunità.

"Creatività, innovazione, genio e voglia di mettersi in gioco. Sono queste le armi vincenti dei giovani che hanno partecipato a 'Design Competition', evento al quale Regione Lombardia crede molto", commenta Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia.

"Il Progetto Design Competition ci proietta verso l'orizzonte di Expo Dubai - spiega Elena Vasco, segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - evento che rappresenterà una tappa fondamentale per la ripartenza dell'economia globale e per il rilancio internazionale delle nostre aziende".

Sarà possibile accedere alla mostra dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, con ingresso gratuito previa prenotazione all'indirizzo mail infoeventi@regione.lombardia.it.

(ANSA).