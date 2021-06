Covid: presidio-conferenza a Milano per cure domiciliari

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Alcune migliaia di persone hanno partecipato alla "Conferenza Nazionale sulle terapie domiciliari precoci" indetta dal Comitato Cura Domiciliare Covid-19 a Milano, in piazza del Duomo, per raccontare come i medici del Comitato abbiano curato i malati Covid secondo uno schema terapeutico messo a punto durante la prima ondata. I partecipanti, cittadini interessati e persone curate a domicilio e in telemedicina dai dottori del gruppo Facebook #terapiadomiciliarecovid19, che oggi ha raggiunto i 500 mila iscritti, sono arrivati a Milano da diverse parti d'Italia, tra cui Veneto, Sicilia, Trentino Alto Adige, Puglia, oltre che Lombardia.

A parlare sono stati una decina degli oltre mille del Comitato Cura Domiciliare, in particolare Andrea Mangiagalli, medico di Medicina Generale di Milano e il professor Serafino Fazio, di Napoli. E ancora infermieri e professionisti sanitari, per "chiedere al Ministero della Salute di essere ascoltati", ha detto l'avvocato Erich Grimaldi, presidente del Comitato Cure Domiciliari Covid-19, "dando seguito al voto del Senato dello scorso 8 aprile". Inoltre, ha proseguito Grimaldi "qualora non verremmo ascoltati lanceremo un referendum popolare per la riforma della sanità territoriale". (ANSA).