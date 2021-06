Covid: locale con clienti alle 2 a Milano, chiuso 30 giorni

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Era ancora aperto alle 2 di notte e al suo interno c'erano 12 persone che stavano mangiando e bevendo, con musica ad alto volume: è stato quindi chiuso per 30 giorni dalla Polizia il bar tavola calda Afandina in viale Monte Ceneri a Milano, dato che è la seconda volta che viola le norme anti covid.

A maggio, infatti, la Polizia Locale aveva già trovato il locale aperto oltre gli orari consentiti e il suo titolare, un egiziano di 30 anni, era già stato multato con la chiusura per 5 giorni.

Sempre alla 2 la Polizia è intervenuta anche in via Senofonte dove era stata segnalata musica alta e schiamazzi provenienti da un appartamento. Gli agenti hanno infatti trovato 8 ragazzi sui 20 anni che sono stati tutti identificati. (ANSA).