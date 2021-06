Bimba si ustiona con caffè bollente, soccorsa con elicottero

(ANSA) - LECCO, 06 GIU - Allarme nel pomeriggio a Cesana Brianza (Lecco) per una bambina di due anni e mezzo rimasta gravemente ustionata. La piccola in un attimo di disattenzione, si sarebbe accidentalmente versata addosso del caffè bollente.

E' scattato l'allarme attraverso la centrale operativa di soccorso e sul posto è stato inviato anche l'elisoccorso. La piccola è stata trasportata d'urgenza - ma in codice giallo di media gravità - al centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. Per poter fare atterrare l'elicottero è stata anche bloccata una strada. Sul posto anche un'ambulanza della Croce verde di Bosisio Parini (Lecco).

Mobilitate anche le forze dell'ordine che hanno quindi dato corso ai rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.

(ANSA).