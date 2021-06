Turismo: albergatori milanesi, estate a rischio senza eventi

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Manca un piano di promozione all'estero per salvare l'estate dell'industria ricettiva milanese: è la denuncia espressa in una nota da ATR, l'associazione degli albergatori milanesi in seno a Confesercenti, per la quale le amministrazioni locali non si sarebbero organizzate per tempo per attrarre visitatori.

"In questi giorni vediamo campagne di rilancio come "Prossima Fermata Roma" e "Regalati Firenze" che promuovono giustamente gli arrivi in due destinazioni che come Milano hanno bisogno di ritrovare gli afflussi di visitatori stranieri e da tutta Italia - spiega il presidente di ATR Rocco Salamone - Milano non si è mossa in questa direzione: abbiamo apprezzato il lavoro per il salvataggio del Salone del Mobile a settembre ma gli albergatori purtroppo faranno fatica in questi tre mesi estivi senza eventi di richiamo". (ANSA).