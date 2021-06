Basket: finali scudetto;Teodosic show, Bologna sbanca Milano

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - E' della Virtus Segafredo Bologna il primo acuto della finale scudetto. La squadra di coach Djordjevic prosegue il proprio percorso netto nei playoff (7-0), sbanca il Forum di Assago (83-77) in gara1 e ribalta il fattore campo. Una gara che Bologna comanda per 33' con un grande Teodosic (19 punti, 7 assist e 8 falli subiti) prima di concedere un parziale di 12-0 che riporta Milano in gara (70-72 al 36'): nel finale sono soprattutto una tripla di Markovic e un sottomano di Belinelli a spegnere le velleità di rimonta dell'Olimpia, a cui non bastano i 16 punti di LeDay e Rodriguez.

Bologna è 1-0, lunedì si torna in campo per gara2. (ANSA).