Incendio in uno stabile di 8 piani a Milano, un intossicato

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Un incendio ha danneggiato seriamente il tetto di uno stabile di otto piani in via Costanza a Milano. Per domare le fiamme sono intervenute dieci squadre dei Vigili del fuoco. A causarle sono stati probabilmente alcuni lavori in corso sul tetto. Uno dei due operai che li stavano eseguendo è rimasto intossicato. (ANSA).