COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-10) e nei reparti (-3) in Lombardia dove, a fronte di 35.272 tamponi effettuati, sono 417 i nuovi positivi (1,1%). Sei i decessi.

Che i dati stiano migliorando lo dimostra la chiusura dell'area Covid dell'ospedale di Codogno, che vide entrare il primo paziente in Italia ammalato di coronavirus. Proprio oggi, infatti, è stato dimesso l'ultimo paziente guarito dal virus. A darne notizia, insieme alla Asst di Lodi, Francesco Tursi, responsabile del servizio di Pneumologia e referente dell'"Area Gialla covid" del nosocomio della cittadina tra Lodi e Piacenza, impegnato per oltre 15 mesi nella lotta al terribile virus. "E' un giorno che vivo con profonda emozione", ha scritto Tursi.

E sta per essere dimesso oggi anche l'ultimo paziente con Covid del Padiglione del Policlinico in Fiera di Milano, dove in totale da aprile 2020 a oggi sono stati gestiti 505 ricoveri di malati gravi. I 157 posti di terapia intensiva allestiti alla Fiera tornano così in stand-by: il Padiglione non sarà chiuso, ma rimarrà 'ibernato' in attesa di capire l'andamento della pandemia nei prossimi mesi.

Buone notizie arrivano per la campagna vaccinale, sempre più spedita in Lombardia: da lunedì le imprese potranno procedere con le vaccinazioni in azienda. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Attilio Fontana, che ha parlato di "obiettivo raggiunto, anche a livello nazionale, grazie alla tenacia della Lombardia". La prima azienda ad allestire un hub presso la propria sede di Milano, proprio lunedì, sarà Unipol. A seguire, in settimana, altre tre aziende lombarde avvieranno la fase vaccinale per i propri dipendenti: Pirelli, Mediaset ed Amazon.

Quanto ai vaccini in vacanza, "noi siamo pronti a farli - ha detto Fontana - cercando di andare incontro alle esigenze dei nostri cittadini, dando loro la possibilità di cambiare eventualmente la prenotazione della seconda dose nel caso in cui interferisca proprio con il periodo di vacanza". (ANSA).