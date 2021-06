Torna La Musica dei cieli con 18 appuntamenti

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Per la prima volta in venticinque anni saranno cieli estivi ad accompagnare la rassegna La Musica dei Cieli, che torna dal 19 giugno al 3 agosto con diciotto appuntamenti tra abbazie, cascine, chiese, parchi, giardini e santuari, con due giornate speciali di musica dalla mattina alla sera, e nomi come Antonella Ruggiero, Stefano Massini, Avion Travel, Moni Ovadia, Remo Anzovino, Radiodervish, Redi Hasa, Justin Adams e Mauro Durante, Ballaké Sissoko, Federico Mecozzi, The Gospel Times, Orchestra di Via Padova.

Un programma che spazia dalla musica africana al canzoniere italiano tra le due guerre, dalla trance salentina al gospel, dai riti multietnici alla musica d'introspezione fino alle parole di un'enciclica. (ANSA).