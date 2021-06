Smog: a Milano dal 9 giugno ztl e sosta come in pre Covid

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - A partire dal 9 giugno, con la fine dell'anno scolastico, il Comune di Milano riattiverà Area B, la Ztl che corrisponde a quasi tutta la città, Area C, la Ztl del centro storico, con gli orari 7:30-19:30, la sosta regolamentata a pagamento e riservata ai residenti. La situazione per quanto riguarda i divieti sulla mobilità torna quindi come nel periodo pre Covid, a causa dell'aumento progressivo del traffico in città. Dall'entrata della Lombardia in zona gialla, i dati del traffico privato in città hanno subito un progressivo aumento, come spiegato dal Comune: rispetto al 2019 l'indice di congestione è superiore del 47%, mentre gli ingressi in Area C dei veicoli soggetti a pagamento sono superiori del 37%.

Riaccendendo Area B e ripristinando Area C alla conclusione dell'anno scolastico, si eviteranno conseguenze sul livello del trasporto pubblico. Con l'assenza degli studenti, infatti, diminuiranno i passeggeri nelle ore più critiche e, grazie al Patto sugli orari della città promosso dal Prefetto e dal Sindaco di Milano, si continuerà ad evitare la concentrazione dei passeggeri nelle ore di maggiore utilizzo, ‪tra le 8 e le 9 del mattino‬. Inoltre, nelle ultime settimane secondo dati del Comune, si è registrato un aumento dell'utilizzo della biciletta e dei mezzi in sharing. (ANSA).