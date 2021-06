Pallanuoto: Champions; Pro Recco a rullo, storica AN Brescia

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Continua la marcia in Champions delle italiane. Entrambe approdano in semifinale della massima manifestazione continentale nel corso della final eight a Belgrado. Se la Pro Recco è alla ricerca del suo nono alloro continentale (l'ultimo nel 2015), l'AN Brescia dimostra grande condizione dopo il tricolore e centra la sua prima semifinale della storia. Parte la formazione di Hernandez, dieci successi su dieci nelle fasi preliminari, e si mette alle spalle ansie e paure della finale scudetto persa dopo 15 anni a discapito dell'AN Brescia dominando i tedeschi del Waspo Hannover per 16-9 (parziali 5-2, 4-3, 1-2, 6-2) nel primo quarto di finale. Ora la semifinale contro i greci dell'Olympiacos o gli spagnoli del Barceloneta in programma venerdì 4 giugno alle 18. Due anni fa i liguri uscirono in semifinale proprio contro gli ellenici, che erano i campioni in carica avendoli già battuti in finale a Genova e che sono i finalisti uscenti, sconfitti solo ai rigori della Telekom Budapest che intanto ha eliminato i francesi del CN Marsiglia per 14-6.

Il match è stato ben saldo nelle mani dei biancocelesti che trovano Ivovic miglior marcatore della partita (cinque reti).

Tedeschi avanti solo all'inzio, poi il parziale di 4-0 nel primo tempo che scava già il solco. Luongo in superiorità regala il massimo vantaggio nel secondo tempo (8-3). Poi gli avversari restano sempre a galla fino al 7-10 firmato dal bomber montenegrino, ex Canottieri Napoli, Darko Brguljan. Il 6-2 del quarto tempo è inequivocabile e la caccia alla nona è partita ufficialmente.

Poi il turno dei campioni d'Italia dell'AN Brescia: la formazione di Bovo, che non ha mai vinto la coppa più prestigiosa, e con l'assenza pesante di Edoardo Di Somma (lesione al tendine del pollice destro che l'aveva già costretto a saltare gara-4 della finale scudetto col Recco) e Vlachopoulos e Christian Presciutti a mezzo servizio, batte lo Jug Dubrovnik 12-10 (parziali 2-3, 3-3, 3-3, 2-3) in un match condotto sin dalle prime battute. Ora in semifinale venerdì alle 20.30 il Ferencvaros campione in carica. Si alza l'asticella per coltivare un sogno che appare meno proibito. (ANSA).