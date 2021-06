Coca-cola: sostenibilità, investiti 100 milioni in 10 anni

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Coca-Cola HBC Italia, principale imbottigliatore e distributore dei prodotti a marchio Coca-Cola in Italia, ha investito oltre 100 milioni negli ultimi 10 anni per la sostenibilità ambientale. Lo rivela il suo 17/o Rapporto di Sostenibilità, dal titolo 'Il nostro messaggio per il futuro". Il documento, revisionato da Deloitte & Touche, è stato pubblicato in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente.

Tra le innovazioni più recenti, ricorda l'azienda, le prime bottiglie con il 100% di plastica riciclata (rPET), le ottimizzazioni dei flussi logistici e la gestione consapevole delle risorse nel processo produttivo, con un risparmio del 20% di acqua utilizzata per produrre le bevande negli ultimi 10 anni.

"La sostenibilità, intesa nel suo senso più ampio di sostenibilità economica, sociale e ambientale, si configura oggi più che mai come leva strategica per far fronte, governare ed anticipare le sfide del mondo post-Covid" ha dichiarato Frank O'Donnell, amministratore delegato di Coca-Cola HBC Italia.

Particolare attenzione, sottolinea il gruppo, è stata prestata anche alle comunità nel corso dell'anno segnato dall'emergenza Covid-19 che ha visto l'azienda al fianco del Paese su vari fronti: dai 23.500 giovani coinvolti nel programma #YouthEmpowered, trasformato in modalità digitale durante il passaggio alla didattica a distanza, fino alla donazione di 1,4 milioni di euro a Croce Rossa Italiana, insieme a Coca-Cola Italia e The Coca-Cola Foundation. (ANSA).