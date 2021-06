Vaccini: Moratti, per Lombardia è una giornata simbolica

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - "Oggi è una giornata simbolica, perché il presidente Mattarella ci ha invitato all'unità, alla responsabilità e alla collaborazione istituzionale, ha parlato di ripresa e di rilancio e dei giovani. Per Regione Lombardia oggi è una giornata davvero simbolica, perché parte la campagna vaccinale dai 12 anni ai 30". Lo ha sottolineato la vice presidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, a margine delle celebrazioni per la festa della Repubblica in piazza Duomo, parlando della graduale ripartenza dopo la pandemia.

"Da questa sera la campagna è per tutti, perché la ripresa non può non passare attraverso la possibilità di tutti i giovani di riprendere la scuola in sicurezza. Purtroppo l'anno scorso la scuola ha avuto la necessità di avere insegnamento a distanza, e la presenza per i giovani è fondamentale, - ha aggiunto -, per l'insegnamento ma anche per le relazioni sociali, che i giovani devono avere". (ANSA).