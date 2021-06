Mostre: a Brescia i palcoscenici archeologici di Vezzoli

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Otto opere di Francesco Vezzoli saranno installate negli spazi archeologici di Fondazione Brescia Musei dall'11 giugno grazie a 'Palcoscenici Archeologici', un progetto espositivo site-specific pensato per coniugare il patrimonio storico e archeologico con l'arte contemporanea.

L'iniziativa rientra nel programma delle celebrazioni per la restituzione alla città di Brescia della Vittoria Alata, il bronzo romano che, dopo il restauro effettuato presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, è stato allestito nuovamente nella sua antica collocazione nel Capitolium del Parco Archeologico di Brescia Romana.

Il progetto curato dall'artista bresciano ha partecipato e vinto il bando dell'Italian Council (7/a edizione, 2019), programma di promozione di arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, grazie al quale l'opera Nike Metafisica (2019) di Vezzoli entrerà a far parte delle collezioni del Comune di Brescia gestite da Fondazione Brescia Musei. Gli interventi curatoriali di Vezzoli si snodano attraverso Brixia, il Parco archeologico di Brescia Romana, dove si trova la Vittoria Alata, e proseguono nel Santuario Repubblicano, nella terrazza del Capitolium, ma anche nel Teatro Romano, per poi passare nel complesso museale di Santa Giulia. In ognuna di queste tappe, l'allestimento - curato da Filippo Bisagni - prevede la presenza di una scultura recente di Vezzoli che entrerà così in dialogo con le principali vestigia romane e longobarde della città. Un percorso espositivo che porterà fisicamente ad attraversare in ordine cronologico quasi mille anni di storia dell'arte e dell'architettura. (ANSA).