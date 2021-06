Giornalisti: protesta a Milano per sviluppo e lavoro

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - "La nostra precarietà è la vostra disinformazione": è questo lo slogan, scritto su un lungo striscione, che racchiude in sintesi i contenuti della manifestazione a Milano dei giornalisti questa mattina davanti alla sede della Prefettura e della Provincia del capoluogo lombardo.

"Mancanza di lavoro stabile, investimenti inesistenti, assenza del governo nell'affrontare i problemi, deregulation, disapplicazione contrattuale, precariato sono i temi per cui lottiamo da anni senza risposte da editori e dagli esecutivi che si susseguono", ha sottolineato tra l'altro, chiedendo sviluppo e occupazione regolare, Paolo Perucchini presidente dell'Associazione lombarda dei giornalisti (Alg). La Fnsi ha organizzato iniziative analoghe in contemporanea a Roma, Aosta, Bari, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Trento, Verona, Pescara, Torino e Trieste. Il tema è stato '#UnFuturoPerLInformazione'.

Erano presenti, fra gli altri, il segretario generale aggiunto della Fnsi, Anna Del Freo, il presidente dell'Inpgi, Marina Macelloni, il vicepresidente della Casagit Gianfranco Giuliani e il presidente del Gruppo Cronisti lombardo Fabrizio Cassinelli.

La crisi economica - è stato rimarcato - ha messo in difficoltà tutto il sistema dell'informazione con "un uso reiterato degli ammortizzatori sociali con conseguenti tagli alle retribuzioni, concentrazioni che cancellano il pluralismo, querele bavaglio". Alla fine della protesta una delegazione è stata ricevuta dal prefetto di Milano, Renato Saccone, il quale ha "condiviso - ha spiegato Perucchini - la preoccupazione sulla situazione dell'informazione in Italia". (ANSA).