Covid: ripresa anche per palestre Milanosport riqualificate

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - A Milano riaprono da oggi anche le palestre pubbliche di Milanosport, la società del Comune che gestisce gli impianti sportivi. Durante i mesi di chiusura imposti nell' ultimo anno dalle norme anti-Covid la società, come spiega una nota, ha realizzato interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, che hanno coinvolto tutti i centri.

Tra gli interventi più imponenti c'è la completa riqualificazione della piscina Suzzani, il grande impianto in zona Niguarda, circondato dal verde del Parco Nord di Milano, che include due vasche da 12 e 25 metri, una sala fitness con macchinari cardio e isotonici, un'area per l'allenamento e i corsi di fitness. L'intervento ha un valore di oltre 1,5 milioni euro. Ma non solo riqualificazioni ed interventi tecnici: Milanosport, infatti ha anche acquisito un nuovo centro sportivo con una piscina da 25 metri, spazi verdi da dedicare al solarium estivo e alle aree giochi, due palestre e un'area relax con affaccio diretto sulla vasca: è la Parri Mengoni nel quartiere di Bisceglie, nel parco dei Fontanili.

In attesa del primo luglio quando anche le piscine indoor potranno riaprire al pubblico, le due sale cardio/fitness presenti nei centri saranno a disposizione dei cittadini a partire da oggi.

"Sono certa - ha dichiara Roberta Guaineri, assessore allo Sport del Comune di Milano - che la riapertura delle palestre dopo il prolungato stop a causa dell'emergenza sanitaria verrà accolta con gioia ed entusiasmo da parte di tutti i milanesi che, da oggi, avranno anche l'opportunità di praticare sana attività fisica e sportiva in due impianti di proprietà comunale gestiti da Milanosport, Suzzani e Parri Mengoni, totalmente riqualificati e oggi all'avanguardia per standard e dotazioni tecniche". (ANSA).