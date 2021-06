COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Con 35.716 tamponi eseguiti è di 461 il numero di nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale di poco al di sotto dell'1,3%. Sono 220 i ricoveri in terapia intensiva (-14 meno) e 1.051 negli altri reparti (+22). Sono nove i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 33.620.

Dati che confermano "la discesa dei contagi", come ha constatato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, secondo il quale "la zona bianca si avvicina e finalmente potremmo anticipare anche l'abolizione del coprifuoco".

Prosegue intanto la campagna vaccinale e dalle ore 23 di domani tutti i lombardi appartenenti alla fascia 12-29 anni potranno prenotare la propria vaccinazione. Lo ha reso noto la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti.

A proposito di vaccini, si aprono nuovi scenari nella lotta al Covid. Si chiama LeCoVax2 il vaccino anti-Covid sviluppato dall'Università Statale di Milano, che negli studi preclinici sui topi ha mostrato di indurre la produzione degli anticorpi neutralizzanti del virus SarsCov2. Si tratta di un vaccino diverso da quelli attualmente in uso per meccanismo d'azione, conservazione e distribuzione. I ricercatori hanno già depositato due brevetti lo scorso febbraio. I vaccini ora somministrati (che sono con Rna o virus modificati) prevedono la produzione di proteine del virus nelle cellule dei vaccinati.

LeCoVax2 invece si basa su un microrganismo unicellulare modificato, capace di produrre e trasportare le proteine virali che fungono da antigeni e possono stimolare la produzione di anticorpi nel vaccinato. Il microorganismo che aiuta, agendo come una 'micro-fabbrica di proteine', è la Leishmania tarentolae, non patogena per l'uomo (e che non c'entra nulla con quella dei cani) somministrabile in forma inattivata. (ANSA).