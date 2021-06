Ambiente: a chi ricicla, Nespresso regala un kg di compost

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - In occasione della giornata mondiale dell'Ambiente, Nespresso dal 7 giugno regalerà un kg di compost realizzato con il caffè esausto, a chi porterà le capsule da riciclare nelle sue 57 boutique in Italia, dove è attivo il servizio.

L'iniziativa per sensibilizzare al riciclo era già stata realizzata lo scorso anno quando erano stati distribuiti 30mila kg di compost, mentre nell'edizione 2021 ne sono a disposizione 45mila.

Nel 2020 la città dove è stato distribuito più compost, e che quindi appare come la più riciclona, è stata Parma, seguita nella top ten da Forlì-Cesena, Palermo, Roma, Padova, Napoli, Genova, Modena, Trieste e Torino.

Il caffè riciclato viene utilizzato per creare il compost che serve per la coltivazione del riso a Novara, che poi viene donato da Nespresso al Banco Alimentare della Lombardia (finora per un totale di 3,4 milioni di piatti di riso) e del Lazio con il progetto 'Da Chicco a Chicco' L'alluminio, riciclabile al 100%, viene destinato alle fonderie per diventare penne, biciclette, coltellini e altri oggetti.

"Attraverso questa iniziativa - ha spiegato Chiara Murano, Sustainability & Safety Health Environmental Manager di Nespresso Italiana - vogliamo da un lato premiare chi già partecipa al nostro programma di economia circolare per il recupero delle capsule esauste e dall'altro continuare a sensibilizzare i nostri consumatori sull'importanza del riciclo delle capsule, non solo per tutelare l'ambiente, ma anche per il valore sociale che il progetto "Da Chicco a Chicco" rappresenta". (ANSA).