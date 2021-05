Lavoro: presidio sindacati per sicurezza a Palazzo Lombardia

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Circa 300 rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil si sono ritrovati questa mattina per un presidio fuori da Palazzo Lombardia, sede della Giunta Regionale, per chiedere un'azione concreta, condivisa e soprattutto urgente, nell'attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Una piaga, che solo in questo maggio in Lombardia, ha provocato ben 6 vittime.

"È un dato impressionante - spiega Alessandro Pagano, segretario regionale della Cgil -, non voglio fare correlazioni che poi non stanno in piedi, però maggio è stato il mese della ripartenza e ci ha restituito questo dato. Facciamo attenzione perché questa non può essere la tendenza. Bisogna stare molto attenti perché anche i macchinari, quando stanno fermi, non ripartono nella stessa maniera. Mi pare che la fretta e la furia di ripartire possa diventare un rischio aggiuntivo a quelli già presenti nei normali processi".

Tra le richieste fatte a Regione Lombardia, da parte dei sindacati, il potenziamento dei servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti del lavoro, il rafforzamento dei sistemi di controllo e delle verifiche di regolarità delle aziende rispetto alle norme su salute e sicurezza, attività di formazione per lavoratori e imprese e investimenti sulla prevenzione. "Questa Regione deve smetterla di prendere impegni, fare promesse e non realizzare niente di quel che servirebbe per evitare questa strage", commenta il segretario generale della Cisl Lombardia, Ugo Duci Su 466mila aziende presenti sul territorio sono state poco più di 5mila le ispezioni realizzate lo scorso anno, di queste il 64% ha verificato delle situazioni di irregolarità nei protocolli di salute e sicurezza. "Regione Lombardia deve mettersi in linea rispetto ad una situazione così drammatica e a questi numeri così ingestibili e inaccettabili", aggiunge Danilo Margaritella, segretario generale della Uil Milano e Lombardia.

Presente alla manifestazione anche Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. (ANSA).