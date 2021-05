Incidenti lavoro, Fontana: 'Cordoglio per nuova morte'

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Il presidente Attilio Fontana e la Giunta della Regione Lombardia esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia per la morte di un lavoratore avvenuta oggi a Torbole Casaglia, in provincia di Brescia. "Un altro grave incidente - commenta il governatore Fontana in una nota - che funesta il mondo del lavoro. Qualche giorno fa, incontrando tutti i Prefetti della Lombardia e i soggetti coinvolti in tema di sicurezza abbiamo condiviso che obiettivo comune deve essere un maggior coordinamento delle azioni già in campo sul tema, con particolare attenzione alle differenti criticità e necessità a livello settoriale e provinciale". (ANSA).