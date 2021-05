COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Con 8.661 tamponi effettuati, sono 132 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività stabile all'1,5% (ieri 1,6%). Continuano a diminuire i ricoverati sia in terapia intensiva (-12, 234) che negli altri reparti (-25, 1.051). I decessi sono 13 per un totale complessivo di 33.611 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 53 i nuovi casi nella citta metropolitana di Milano, di cui 22 a Milano città.

Dati dunque in evidente miglioramento. "Credo - ha detto Massimo Galli, direttore Istituto Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano - che la durata delle protezione vaccinale vada ben al di là dei sei mesi che sono stati prospettati e ci consentirà di partire con un zoccolo duro di protezione che renderà più improbabile una ripresa dell'infezione in autunno comparabile a quanto abbiamo vissuto lo scorso autunno".

Un uomo di 52 anni, Giorgio Paganelli, è morto a qualche ora di distanza dalla somministrazione della prima dose di vaccino, venerdì a Erba, in provincia di Lecco. A renderlo noto è il fratello, l'avvocato Luigi Paganelli di Lissone, tramite un comunicato pubblicato sulla sua pagina Facebook, dove spiega di aver sporto denuncia ai carabinieri e di aver ottenuto l'autopsia sul corpo del 52enne, per risalire alle cause del decesso. "Mio fratello Giorgio ha ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer intorno alle 11 di venerdì - ha scritto Paganelli -. Verso le 22 dello stesso giorno ha avuto un grave malessere, i medici hanno tentato di rianimarlo ma è morto alle 23".

Oggi è stato sottoscritto un protocollo che coinvolge gestori di discoteche, famiglie e giovani in un percorso per promuovere il divertimento in sicurezza nei locali. A sottoscriverlo a Milano sono stati Cogeu (l'associazione Comitato genitori unitario nato dopo la tragedia di Corinaldo), Silb-Fipe (associazione che riunisce le imprese di intrattenimento) e Oneday Group. Il protocollo prevede una serie di azioni concrete per promuovere il divertimento in sicurezza. (ANSA).