Chelsea su Lukaku, Tuchel chiede regalo Champions

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Dopo la conquista della Champions League a spese del Manchester City, nella finale di Oporto, il Chelsea guarda già al futuro e ai prossimi investimenti. Secondo quanto riporta il Guardian, nella pagina-copertina di sport, fra le richieste dell'allenatore tedesco Thomas Tuchel ci sarebbe Romelu Lukaku. Il tecnico starebbe pensando a un'offerta da presentare all'Inter per il centravanti belga, arrivato in Italia su espressa richiesta di Antonio Conte.

L'Inter - secondo quanto scrive il quotidiano - farà tutto il possibile per resistere all'assalto dei 'Blues', però la necessità di fare cassa alla fine potrebbe prevalere. Il club nerazzurro non si priverebbe del belga per meno di 120 milioni.

