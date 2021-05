Camera penale Milano, è il momento di affrontare problemi

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - "Ora che non lo sappiamo solo noi, ora che i problemi, questi ed altri ancora, sono sotto gli occhi di tutti, è giunto il momento di affrontarli, nelle sedi opportune, senza indugio e soprattutto senza timori, senza che la magistratura opponga pregiudiziali corporative ormai davvero insostenibili, con l'intervento riformatore della politica": è quanto scrive il consiglio direttivo della camera penale di Milano in un documento dal titolo 'Il re è nudo'.

Il punto di partenza della nota è che "Tutti noi che lavoriamo nelle aule di giustizia sapevamo da tempo quali fossero i problemi più gravi, i punti nevralgici della amministrazione della giustizia penale". "Innanzitutto - viene spiegato .- l'iscrizione delle notizie di reato, con il suo portato di incertezze circa la valutazione (o ricognizione?) dei fatti da iscrivere (o non iscrivere), la tempestività delle iscrizioni dei nomi degli indagati e dei successivi aggiornamenti e l'attività di controllo su tali meccanismi.

Quindi la propalazione delle notizie circa tale iscrizione, talmente diffusa da essere accettata come inevitabile conseguenza della prima, come afflizione aggiuntiva. O la rivelazione di atti o notizie di indagine coperte da segreto. E ancora: la pseudo obbligatorietà dell'azione penale, con indagini che viaggiano su corsie ad alta velocità e altre che finiscono su binari morti. Infine, il funzionamento del Csm, l'incomprensibilità di certe nomine e l'imperscrutabilità dei criteri di valutazione, le nomine a pacchetto, frutto di accordi fra le correnti". (ANSA).