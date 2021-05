Mottarone: i familiari di Tal, verremo per chiedere giustizia

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Gali Peleg, la sorella di Tal Biran, uccisa nella tragedia del Mottarone con il marito Amit, il figlio Tom e i nonni, verrà in Italia da Israele per dare l''incarico a un legale in modo che la famiglia sia rappresentata nel procedimento giudiziario che si svolgerà.

"Mia moglie è devastata - ha detto il marito Ron alla Provincia Pavese -. Hanno cercato di risparmiare sulla manutenzione della funivia e sono morte delle persone, distruggendo intere famiglie. Non appena i giorni più difficili saranno passati, verremo in Italia per chiedere giustizia".

Mentre sembrano migliorare le condizioni di Eitan, il figlio maggiore di Tal e Amit, unico sopravvissuto al crollo della funivia, che è ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino, in Israele si sono svolti i funerali della sua famiglia.

Prima quelli di Tal, Amit e Tom, e poi quelli di Barbara Konisky Cohen e di Itshak, o megli Izi Cohen, una personalità in Israele, dove era stato fra i fondatori della compagnia aerea di bandiera El Al. (ANSA).