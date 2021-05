Il Giro arriva a Milano per la tappa finale

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Milano si prepara all'arrivo del Giro d'Italia, che si conclude con la cronometro da Senago a piazza Duomo.

Per questo motivo dalle 8 sono state transennate diverse vie della città. Divieto di circolazione in viale Monza (solo in direzione del centro città), in piazzale Loreto e ancora in corso Buenos Aires, piazzale Oberdan, corso Venezia, piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via San Paolo, corso Vittorio Emanuele e piazza Duomo dove è chiusa anche la fermata della metropolitana. (ANSA).