Giro: Ganna, oggi abbiamo battuto anche la sfortuna

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - "C'è stato un avvicinamento duro e diverso. Oggi siamo riusciti a battere anche la sfortuna, si è messa anche quella di mezzo. Abbiamo comunque portato a casa un bellissimo risultato". Lo ha detto Filippo Ganna, vincitore dell'ultima tappa del Giro d'Italia, che aveva forato lungo il percorso riuscendo comunque a prevalere nella crono.

"Bernal ha concluso qualcosa di stupendo, creato in tre settimane - ha aggiunto il corridore piemontese - intervistato da Rai Sport -. L'anno scorso ero arrivato a Milano dicendo di non essere stanco, quest'anno non lo posso dire perché abbiamo lavorato tanto per Egan per tenerlo fuori dai pericoli. È stata una vittoria di squadra e del gruppo, grazie a lui che ha finalizzato tutto al meglio". "Ora momento di riposo, poi comincerà periodo di altura per recuperare. Poi speriamo di vederci a Tokyo con stesse gambe e stessa mentalità di adesso", ha concluso Ganna.. (ANSA).