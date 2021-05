Fontana, finalmente da oggi riapre la Villa Reale di Monza

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - "Dopo più di un anno finalmente riapre la Villa Reale di Monza": il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha voluto rimarcare la data sui social, dopo un anno di vicissitudini e scambi d'accuse con l'ormai ex gestore.

"Da oggi al 2 giugno eventi musicali e ingresso libero per visitare le magnifiche stanze della Villa. Ingresso - ha ricordato - dalle 10 alle 20, prenotazione obbligatoria online sul sito www.reggiadimonza.it per garantire la presenza massima di 150 persone ogni ora". (ANSA).