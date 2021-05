Scontro tra barche a Olbia, muore un 69enne di Milano

(ANSA) - OLBIA, 29 MAG - Un 69enne di Milano è morto oggi in seguito a uno scontro fra due imbarcazioni, una a motore e una a vela, davanti alla marina di Portisco a Olbia. La piccola imbarcazione a vela su cui si trovava la vittima verrà sottoposta a sequestro e a perizia. La barca è stata portata a Porto Cervo a disposizione del magistrato e dei tecnici.

La moglie dell'uomo è ricoverata in ospedale a Olbia in stato di choc, ma non ha riportato traumi. Incolumi gli occupanti dell'altra imbarcazione sulla quale sono a lavoro i sommozzatori della Guardia Costiera che stanno effettuando i controlli nella parte sommersa del piccolo cabinato a motore che si trova già sotto sequestro a Portisco. Ancora nessun ipotesi sulla dinamica dell'incidente. (ANSA).