Gallarate, 10 minorenni denunciati per una rissa in stazione

(ANSA) - GALLARATE (VARESE), 29 MAG - Dieci minorenni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per aver preso parte a una rissa a Gallarate (Varese), lo scorso 30 aprile. A quanto emerso dalle indagini i giovanissimi, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, si sono scontrati all'interno della stazione ferroviaria. Sul posto è intervenuta la Polfer, che è riuscita a bloccarne e identificarne una decina.

Ignote le cause dell'aggressione che sarebbe partita da un gruppetto di giovani scesi dal treno, verso un secondo gruppo.

Per tre di loro la denuncia è anche per rapina in concorso, in quanto prima della rissa avrebbero messo a segno un colpo in un negozio all'esterno della stazione. (ANSA).