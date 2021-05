Vaccini: Lombardia, entro ottobre seconda dose a tutti

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - "Ad ottobre sarà tutto molto più tranquillo e sotto controllo. Non so se ci sarà l'immunità di gregge, ma in Lombardia saranno tutti vaccinati con la seconda dose". Lo dice Guido Bertolaso, consulente del piano vaccini della Regione Lombardia, nel corso dell'evento 'Turning Point-Salute Direzione Nord, alla Fondazione Stelline di Milano.

"Sarà un autunno di ripartenza, di rilancio e di ricominciare a vivere dopo la Terza Guerra Mondiale che sembra stia finendo e che sembra stiamo vincendo" ha aggiunto.

"Non mi interessano i numeri belli della Lombardia, quelli da prima della classe. Mi interessa che i trentenni, rispetto agli over 40, 50 e 60, si stanno prenotando molto meno rispetto altre fasce d'età. Stiamo mettendo il virus nelle condizioni di crearci ancora problemi", ha aggiunto. (ANSA).