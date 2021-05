Ufficiale, Brocchi non è più l'allenatore del Monza

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Cristian Brocchi non è più l'allenatore del Monza. Lo ha comunicato lo stesso club brianzolo, in una nota. "AC Monza e Cristian Brocchi hanno deciso in piena armonia di risolvere anticipatamente il loro rapporto", si legge sul sito ufficiale della società. "AC Monza ringrazia Cristian Brocchi per l'appassionato lavoro svolto e gli augura ogni successo per la sua futura carriera", conclude il club. (ANSA).