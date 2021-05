Piazza Loggia: Brescia ricorda la Strage

(ANSA) - BRESCIA, 28 MAG - Alle 10 e 12, otto rintocchi delle campane in Piazza della Loggia, e un successivo lungo e commosso applauso, hanno ricordato le vittime della strage di matrice fascista del 28 maggio 1974 a Brescia. È iniziata così la giornata di commemorazione del 47esimo anniversario della Strage di Piazza della Loggia. Davanti alla stele che ricorda le otto vittime sono sfilate delegazioni e cittadini che hanno depositato corone di fiori. Poi è previsto un convegno al quale parteciperà, solamente in streaming, il ministro della Giustizia Marta Cartabia.

"La Repubblica mai dimenticherà le vittime innocenti di Piazza della Loggia, l'incancellabile dolore dei familiari, la ferita profonda inflitta non soltanto alla città di Brescia ma a tutta la comunità nazionale. La strage del 28 maggio 1974 di matrice neofascista, accertata dai procedimenti giudiziari, era parte di un'azione eversiva che aveva lo scopo di indebolire la democrazia, colpire le libertà costituzionali, seminare paura e, in questo modo, ostacolare la partecipazione civile, sindacale, politica. Una catena di attentati terroristici minacciò in quegli anni le conquiste di civiltà, che gli italiani avevano con sacrificio raggiunto dopo il fascismo e la guerra". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 47° anniversario della strage di Piazza della Loggia.