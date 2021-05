Mottarone: Comune Pavia apre conto per aiutare Eitan

(ANSA) - PAVIA, 28 MAG - "Spero di vedere Eitan il prima possibile e di poterlo abbracciare. Il mio desiderio è che questo nostro piccolo concittadino, così duramente colpito da una tragedia che gli ha strappato la famiglia, possa sentire tutta l'affetto della sua comunità. Ma è importante che ci si attivi anche con azioni concrete per riuscire ad aiutarlo". Con queste parole Mario Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia, ha presentato oggi l'iniziativa promossa dal Comune "Un pensiero per Eitan", un conto corrente per raccogliere fondi da destinare all'unico superstite della tragedia del Mottarone.

Eitan viveva con i suoi genitori, deceduti nell'incidente della funivia a Pavia nel quartiere Borgo Ticino. "In questi giorni abbiamo pregato per Eitan, le cui condizioni fortunatamente stanno migliorando - ha aggiunto il sindaco -. Ma adesso è anche il momento di garantirgli un aiuto per il suo futuro".

Un primo contributo al conto corrente per Eitan arriverà dalla giunta e dai consiglieri comunali. "E' un'occasione importante per dimostrare che Pavia sa essere una comunità - ha aggiunto Nicola Niutta, presidente del consiglio comunale -. Eitan è stato salvato grazie all'abbraccio del padre: adesso vorremmo tanto che potesse sentire anche l'abbraccio affettuoso della sua città".

Le offerte potranno essere versate sul conto corrente il cui codice Iban è: IT05 I030 6911 3361 0000 0300 096. (ANSA).