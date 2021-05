Milano: Racca, io candidata? Attendiamo settimana prossima

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - "Ci stanno pensando, stanno lavorando su questo e poi penso che la settimana ventura ci saranno proposte concrete". Così la presidente di Federfarma Lombardia, Anna Rosa Racca, a margine dell'evento 'Turning Point-Salute Direzione Nord, alla Fondazione Stelline di Milano, ha commentato le voci relative ad una sua possibile candidatura alla poltrona di sindaco di Milano per il centrodestra.

"Bisogna aspettare. Questi sono giorni di attesa. Stanno parlando i leader da qualche giorno. vedremo le idee, le unioni di intenti, le proposte e la linea...Io per ora sono una professionista" ha aggiunto.

Secondo la numero uno dei farmacisti lombardi, infine, la sua eventuale candidatura, sarebbe "un riconoscimento alla mia persona, ma anche a quello che hanno fatto le farmacie e i farmacisti. Sempre aperti e disponibili, in collegamento continuo con Regione e Comune e seguendo le normative che di giorno in giorno dobbiamo seguire". (ANSA).