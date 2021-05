Lavinia Biagiotti, Carla Fracci una sorella per mia madre Laura

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Sono profondamente addolorata per la scomparsa di Carla, un'artista irripetibile, un'icona, che così tanto ha voluto donare all'Italia e al mondo ma soprattutto per me è una persona cara, di famiglia, mia madre Laura la definiva la sorella che avrebbe sempre voluto avere". Così Lavinia Biagiotti in una nota ricorda Carla Fracci.

"Sono così tanti i ricordi - prosegue la stilista - che mi legano a lei. Voglio raccontarne due: la prima volta che sfilò per noi con l'entusiasmo di una debuttante, la grazia e la forza della sua arte infinita, quando uscì in passerella al Piccolo Teatro di Milano tutti si alzarono in piedi e trattennero il fiato per la forza e la bellezza che sapeva esprimere con i suoi gesti, e poi nel settembre del 2016, poco dopo il suo 80/o compleanno, mia madre ed io uscimmo nel finale con 80 rose bianche. Carla si emozionò tantissimo, salì in passerella, lei e mamma si abbracciarono e di nuovo tutto il teatro in piedi a rendere omaggio a questa artista immensa che con la grazia, l'umiltà, il coraggio, la tenacia e un talento senza pari ha saputo donare al mondo così tanta bellezza". (ANSA).