COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Con 45.540 tamponi effettuati, sono 661 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività in calo all'1,4% (ieri 1,6%). Continua il calo dei ricoveri sia in terapia intensiva (-12) che negli altri reparti (-66). I decessi sono 29 per un totale complessivo di 33.580 morti in regione dall'inizio della pandemia.

"A fine giugno la Lombardia avrà pronta quella che abbiamo chiamato Campagna Invernale di Richiamo secondo procedure, modalità e costi che stiamo già definendo in questo momento. Lo condivideremo con Figliuolo e poi lo presenteremo ai lombardi".

Lo ha detto Guido Bertolaso, consulente del piano vaccini della Regione Lombardia. "La campagna sarà necessaria viste le numerose varianti" ha aggiunto Bertolaso parlando della terza dose, mentre ha assicurato che "ad ottobre sarà tutto molto più tranquillo e sotto controllo. Non so se ci sarà l'immunità di gregge, ma in Lombardia saranno tutti vaccinati con la seconda dose".

Sono 341.399, alle ore 12.50 di oggi, le adesioni alla campagna vaccinale per la fascia tra i 30 e i 39 anni. E dal 3 giugno le Regioni potranno somministrare dosi a tutte le fasce di età vaccinabili, ricorrendo a tutte le potenziali risorse, comprese le strutture aziendali. Nelle scorse settimane oltre 700 aziende italiane avevano dato la propria disponibilità ad effettuare vaccinazioni non appena il Piano lo avesse disposto.

Inoltre, "dobbiamo capire come fare con la vaccinazione 12-16 anni e soprattutto come attrezzarci per future pandemie" ha detto Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare.

"Regione Lombardia sta lavorando a un progetto con il Centro malattie infettive che abbia come finalità la ricerca clinica e la capacità di individuare nuove varianti per essere preparati a una futura pandemia". (ANSA).