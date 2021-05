Ciclismo: dedicata a Gimondi una pista in Valle Brembana

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Sarà intitolata a Felice Gimondi, il campione di ciclismo scomparso il 16 agosto del 2019 la nuova pista ciclopedonale della Valle Brembana che collega Sombreno con Sedrina.

La cerimonia ufficiale è in programma per lunedì, alle 11.30. Saranno presenti il Presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli, la famiglia Gimondi, il commissario tecnico della nazionale italiana maschile di ciclismo su strada Davide Cassani, i due campioni del ciclismo Ivan Gotti e Paolo Savoldelli, i sindaci di Almé, Villa d'Almé, Paladina e Sedrina e i presidenti di Comunità montana Valle Brembana, Bacino imbrifero montano (Bim) e Aribi Associazione per il rilancio della bicicletta. (ANSA).