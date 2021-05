Carabiniere spara a cane, due ragazzi feriti da colpi di arma da fuoco

Ha scagliato il suo pitbull contro un carabiniere, che è stato morso più volte prima al braccio destro e, poi, a entrambe le gambe. Dopo aver tentato in ogni modo di divincolarsi dal cane, il militare aggredito ha sparato 2 colpi contro l'animale che, ferito, si è allontanato. Il 22enne, marocchino e con precedenti, che ha aizzato il cane contro il militare, è stato arrestato per rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il militare è ricoverato in osservazione al Policlinico di Milano. E' successo intorno all'una della scorsa notte a Milano, alle colonne di San Lorenzo.

Nel corso dell'intervento, "un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito di striscio alla gamba destra verosimilmente da un proiettile di rimbalzo ed è stato trasportato in codice verde all'Ospedale Fatebenefratelli, da dove è stato dimesso, con prognosi di 5 giorni, mentre una donna estone di 21 anni è stata trasportata in codice giallo all'Ospedale Policlinico con piccole lesioni agli arti inferiori dovute a frammenti, di cui non ne è stata ancora accertata l'origine": è quanto si legge in un comunicato dei Carabinieri.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il militare aggredito dal cane è tuttora ricoverato in osservazione presso l'Ospedale Policlinico di Milano con numerose ferite da morso di animale al braccio destro e ad entrambi gli arti inferiori. E' stato invece subito dimesso con una prognosi di 6 giorni il ragazzo tedesco di 23 anni vittima della rapina, che era stato portato in codice verde all'Ospedale Fatebenefratelli per un morso da cane alla gamba destra. La collanina che gli era stata rubata è stata trovata dai Carabinieri addosso al ragazzo marocchino di 21 anni proprietario del pittbull, che è stato poi arrestato per rapina e resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. E' invece riuscito a scappare il suo complice e sono in corso indagini per accertarne l'identità e rintracciarlo.