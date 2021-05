Rincorre il cane, cade nel naviglio e annega

(ANSA) - CASSOLNOVO, 27 MAG - Nel rincorrere il cane, che gli era scappato dal guinzaglio, è scivolato ed è caduto nel naviglio Langosco, dove è annegato, anche perché non sapeva nuotare. Vittima della disgrazia, avvenuta mercoledì sera intorno alle 19,20 a Cassolnovo, è un impiegato di 53 anni, Francesco Bandi, residente in paese. Una passante ha assistito alla scena e ha subito lanciato l'allarme. Il corpo è stato recuperato solo tre chilometri più a valle, alla frazione Molino del Conte. L'uomo non era spostato e viveva con la madre 91enne, vedova. (ANSA).